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В Тернопольской области в доме нашли тела трех человек

В Тернопольской области из-за вероятной утечки газа погибли три человека Фото из открытых источников

Предварительная причина смерти - отравление газом

В пятницу, 23 октября в селе Байковцы Тернопольской области в жилом доме обнаружили тела трех человек без признаков жизни. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

По предварительной информации, причиной смерти людей может быть отравление природным газом. 

"23 октября в ГСЧС поступила информация, что в селе Байковцы Тернопольского района в частном жилом доме обнаружены тела 3 погибших человек. Признаков пожара не обнаружено. Подразделения ГСЧС не привлекались. Вероятная причина - отравление природным газом", - говорится в сообщении.

Новости по теме: Во Львове угарным газом отравились трое человек, среди них - младенец

Напомним, две недели назад во Львове в квартире одного из домов в результате отравление угарным газом умер человек, еще двоих пострадавших госпитализировали в состоянии различной степени тяжести. 

Раньше в Хмельницкой области от отравления угарным газом пострадали пять человек, среди них трое - дети.

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