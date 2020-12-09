В Тернопольской области упал самолет, есть погибший
На месте трагедии работают 5 спасателей и 1 единица техники
Вблизи с. Золотая Слобода Козовского района Тернопольской области упал легкомоторный самолет, пилот погиб на месте. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
"9 декабря в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Золотая Слобода Козовского района, упал легкомоторный самолет, в результате чего погиб 1 человек (пилот)", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте трагедии работают 5 спасателей и 1 единица техники.
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Напомним, недавно вблизи села Гоголев Броварского района Киевской области упал легкомоторный самолет, в результате чего пострадали двое людей.