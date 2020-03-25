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В Тернопольской области первый человек умер от коронавируса

Фото из открытых источников

Мужчине было 68 лет

В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер больной COVID-19 - это первый летальный случай смерти от вируса в регионе.

Об этом сообщили в Тернопольском штабе для борьбы с коронавирусом.

Как отмечается, мужчине было 68 лет, он проживал в селе Ковалевка Монастырского района.

"Выражаем соболезнования родным мужчины", - добавили в штабе.

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Известно, что по состоянию на 10:00 25 марта в Украине 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Как сообщалось ранее, в Тернополе зафиксировали первый случай коронавируса - заразился врач-стоматолог. 

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Также коронавирус в Тернопольской области обнаружили у священника.

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