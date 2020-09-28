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В Тернопольской области мужчина поджег себя в центре занятости

Мужчине не хватило несколько месяцев до необходимого стажа работы Фото из открытых источников

Мужчина получил примерно 50 процентов ожогов тела

В Тернопольской области мужчина, которому не хватило несколько месяцев необходимого стажа работы для начисления пенсии, поджег себя в центре занятости. Об этом сообщает пресс-служба полиции. 

Как отмечается, в понедельник, 28 сентября, примерно в 11:45, мужчина 1961 года рождения пришел к служащим с просьбой начислить пенсию. Однако выяснилось, что до необходимого стажа работы ему не хватает несколько месяцев. По данным правоохранителей, этот ответ возмутил посетителя и он, выйдя в коридор, облил себя бензином и поджег.

Увидев это, работники начали тушить мужчину, после чего его забрали в больницу с ожогами. Однако, огонь повредил примерно 50 процентов его тела. 

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Напомним, ранее в Мариуполе пьяный подросток вступил в словесную перепалку с бездомным. В ходе конфликта парень избил мужчину, а когда бездомный потерял сознание из-за побоев, он поджег его и скрылся с места преступления. 

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