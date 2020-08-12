В Тернополе вблизи гаражей бросили пакет с 18 кг ртути
Спасатели уже изъяли опасную находку для дальнейшей утилизации
В Тернополе вблизи гаражного кооператива бросили 18 кг ртути. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
Как отмечается, опасный пакет обнаружил прохожий на улице Подольской. Ртуть была помещена в пять запломбированных бутылочек.
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обеспечили охрану места находки до ее дальнейшей транспортировки спасателями для утилизации.
Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают лиц, которые могли оставить опасный металл в легкодоступном месте.
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