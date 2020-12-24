В Тернополе похитили бизнесмена и пытали целую ночь, требуя 800 тысяч долларов

Семерым злоумышленникам объявили подозрение сразу по нескольким статьям Офис генерального прокурора

Мужчине надели наручники, после чего начали бить и угрожать огнестрельным оружием

В Тернопольской области злоумышленники похитили бизнесмена, после чего в течение ночи пытали его и требовали 800 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора и отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Как отмечается, пострадавший Виталий Гатанюк живет в Киеве и занимается бизнесом, связанным с криптовалютой. В Тернополь он вместе с женой приехал к родственнику на день рождения.

Однако, вечером на выезде из Тернополя группа злоумышленников тремя авто заблокировала мужчине дорогу. После этого нападавшие вытащили его из салона и силой затолкали в багажник иномарки. Также бизнесмену надели на руки наручники, а его жену посадили в другое авто и повезли в неизвестном направлении. Сначала они силой удерживали женщину в автомобиле, затем – в гостиничном номере. В то время мужчину заключили в транспортном средстве, где систематически избивали, угрожали убийством и запугивали огнестрельным оружием. Автомобиль бизнесмена марки Toyota Camry также угнали.

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По данным следствия, подозреваемые вымогали у потерпевших 800 тысяч долларов. Однако, бизнесмен, имея 2 мобильных телефона, смог позвонить в полицию. Через некоторое время правоохранители установили местонахождение и освободили супругов.

Впоследствии семерым задержанным было сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы человека, вымогательстве и незаконном завладении транспортным средством по части второй статьи 146, частью второй статьи 189 и частью третьей статьи 289 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Винницкой области правоохранители задержали трех злоумышленников, которые лишили свободы и пытали двух человек с требованием выплатить им несуществующий долг в размере 3 тысячи долларов.