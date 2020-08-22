В течение суток на Донбассе не зафиксировали нарушений "режима тишины", - ООС

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Потерь среди украинских военных тоже нет

За прошедшие сутки, 21 августа, нарушений режима прекращения огня представителями незаконных военных формирований на востоке Украины не зафиксировано. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил.

21 августа обстрелов и других нарушений достигнутых договоренностей со стороны представителей НВФ зафиксировано не было. Режим тишины сохранялся на всех участках ответственности наших подразделений. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

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Как отмечается, с начала текущих суток, 22 августа, на всех участках ответственности подразделений из состава Объединенных сил сохранялась тишина. Среди украинских военных нет боевых потерь и ранений.

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Напомним, недавно глава украинской делегации на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) Леонид Кравчук заявил, что участники ТКГ сдвинулись с места в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.