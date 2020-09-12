В Сумской области упал самолет, есть погибший

В Сумской области упал легкомоторный самолет ГСЧС

Крушение потерпело воздушное судно Х-32 "Бекас"

В Сумской области вблизи села Дьяковка Бурынского района упал легкомоторный самолет, в результате чего погиб пилот. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, сообщение об аварии спасатели получили 12 сентября в 8 утра. По предварительной информации, упало воздушное судно Х-32 "Бекас". Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили тело погибшего пилота. Других пострадавших или погибших на месте происшествия не было.

Х-32 "Бекас" ГСЧС

"На месте падения самолета работает мобильно-оперативная группа. Всего от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлечено 14 человек личного состава и 4 единицы техники", - говорится в сообщении ГСЧС.

Причины аварии и другие обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

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Напомним, накануне, 11 сентября, в Народичском районе Житомирской области упал дельтаплан. В результате аварии погиб мужчина летательного транспорта. По предварительной информации, пилот не справился с управлением.