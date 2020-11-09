В Сумской области разоблачили незаконную вырубку леса более чем на 920 тысяч гривен

Злоумышленнице уже сообщили о подозрении

Незаконная вырубка леса в Сумской области Фото: СБУ Незаконная вырубка леса в Сумской области Фото: СБУ

В Сумской области разоблачили работницу одного из агролесгоспов региона в злоупотреблении служебным положением и подделке документов на вырубку леса, что привело к задание ущерб государству на 926 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Согласно сообщению, инженер по лесопользованию, достоверно зная, что на определенной территории предприятия санитарная выборочная рубка уже проведена, без законных на то оснований оформила новый лесорубный билет, в который внесла заведомо ложные сведения.

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В конце 2019 года на основании этого документа работники срубили 325 деревьев на землях лесного фонда. Общий вред, причиненный государству действиями инженера, составляет 926 тысяч гривен.

Как отмечается, в минувшую пятницу, 6 ноября, правоохранители сообщили женщине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 366 (Служебный подлог) и ч. 4 ст. 246 (Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса. Сейчас досудебное расследование продолжается.

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Напомним, недавно на Закарпатье разоблачили чиновников нескольких лесхозов, которые устроили схему с незаконной вырубки леса на 3,5 млн грн.