В Сумской области пограничники задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол за совершение тяжких преступлений

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Злоумышленник находился в международном розыске с 2013 года

Пограничники Сумского отряда задержали 51-летнего гражданина Молдовы, который с 2013 года находился в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Согласно сообщению, в пункте пропуска "Бачевск" во время проверки гражданина Молдовы, который направлялся в Украину, сработала международная база данных Интерпола. После этого охранники приняли все необходимые меры по задержанию мужчины.

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Как отмечается, согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, гражданин находится в международном розыске и подлежит аресту и последующей экстрадиции в Республику Молдова для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 151 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью) и ст. 287 (хулиганство) Уголовного кодекса Республики Молдова.

Сейчас мужчину, после проведения процессуальных действий, установленным порядком передали компетентным правоохранительным органам.

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Напомним, недавно в Харькове правоохранители задержали 59-летнего гражданина Ирана, которого разыскивала международная организация криминальной полиции за совершение мошенничества.