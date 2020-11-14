В Сумской области на границе с РФ застрял грузовик с красной икрой на 1 млн грн

Машина с икрой застряла на бездорожье, когда водитель убегал от пограничников

В Великописаревском районе Сумской области пограничники с грузом икры горбуши, которая незаконно пересекла границу с Россией. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что сотрудники СБУ уведомили пограничников о возможной незаконной перевозке товаров, поэтому они создали общий наряд, который обнаружил автомобиль без номерных знаков.

Во время попытки задержания водитель автомобиля начал опасно маневрировать, в результате чего застрял на бездорожье. После этого водитель выскочил из кабины грузовика и побежал обратно на территорию России.

Как оказалось, в кузове автомобиля было размещено 11 контейнеров с красной икрой горбуши с Камчатки. Общий вес товара составил 275 кг.

Автомобиль и груз деликатеса, стоимость которого оценивают в около 1 млн грн, доставили до пограничного подразделения, после чего он будет передан работникам фискальной службы. Правоохранители устанавливают лицх, причастных к преступлению.

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Напомним, недавно херсонские правоохранители ликвидировали канал сбыта контрафактных табачных и алкогольных изделий, которые попадали в область из зоны Операции Объединенных сил. Стоимость изъятого товара составляла 14 млн гривен.