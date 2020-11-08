В Сумской области мужчина затащил 14-летнюю девушку к кладбищу и изнасиловал

Изнасилование девушки в Сумской области Нацполіція

В нападении подозревают 31-летнего местного жителя

В Конотопе Сумской области местный житель затащил 14-летнюю девушку к кладбищу и изнасиловал. Об этом сообщила прессслужба Нацполиции Сумской области.

Отмечается, что злоумышленник увидел девушку, которая шла темной улицей, догнал ее и силой затащил к кладбищу, где изнасиловал. После этого он скрылся в неизвестном направлении, забрав ее мобильный телефон. О преступлении правоохранителям сообщила сама потерпевшая, после чего на место происшествия немедленно выехали правоохранители.

По информации полицейских, изнасиловал девушку ранее судимый 31-летний житель районного центра. Сейчас он задержан, решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Известно, что мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений по статьям "Изнасилование" и "Разбой". Продолжается досудебное следствие.

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Напомним, недавно Соломенский районный суд города Киева назначил подготовительное заседание по делу нападения и попытки изнасилование женщины в поезде "Мариуполь-Киев". Тогда подозреваемого в попытке изнасилования оставили под стражей на 2 месяца.