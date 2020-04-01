В Сумской области мужчина три года насиловал 10-летнюю падчерицу

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Мужчина признал, что заставлял девочку вступать с ним в половые отношения

В Сумской области задержали мужчину по подозрению в изнасиловании малолетней падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как отмечается, к одному из районных отделений полиции обратилась мать 10-летней девочки с заявлением о том, что ее сожитель совершил развратные действия в отношении к ее дочери.

Впоследствии правоохранители разыскали 25-летнего мужчину и задержали его. По предварительной информации, нарушитель признался в содеянном и признал, что принуждал малолетнюю девочку к половым отношениям в течение последних трех лет.

В связи с этим мужчине было объявлено подозрение по части 4 статьи 152 (изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

Напомним, недавно в Запорожье до 12 лет осудили мужчину за изнасилование неестественным способом малолетней девочки и попытку ограбления женщины.