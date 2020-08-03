В сумской области известный фотограф изнасиловал 9-летнюю девочку

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы

Фото из открытых источников

В Сумской области установили и задержали мужчину, который изнасиловал малолетнюю девочку. Об этом сообщила прессслужба прокуратуры Сумской области.

Отмечается, что к правоохранителям обратилась женщина, которая заявила о встрече ее дочери со взрослым мужчиной, который совершал с ней недопустимые действия. Отмечается, что девочка познакомилась с мужчиной в соцсети, а через несколько дней переписки они договорились о встрече.

31 июля предполагаемый злоумышленник приехал за девушкой на собственном авто и пообещал свозить ее в Макдональдс, однако они поехали на съемную квартиру, где мужчина изнасиловал ребенка.

После того, как о преступлении стало известно правоохранителям, подозреваемый продолжил писать девочке, что уже контролировали полицейские. Мужчина пытался договориться о следующей встрече, на которую он просил привести подружку.

Сейчас вероятного насильника задержали. 31-летний мужчина оказался известным фотографом-жителем Полтавщины. Ему объявили подозрение по статьям о развращении малолетнего ребенка и совершении действий сексуального характера. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Напомним, недавно в поезде "Мариуполь - Киев" неизвестный мужчина без верхней одежды ворвался в купе к женщине, которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать. По прибытию в Киев, злоумышленника задержала полиция.