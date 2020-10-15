В Сумской области из-за плохой видимости на дороге в аварию попали сразу четыре автомобиля

Последствия ужасного ДТП в Сумской области Нацполіція Сумской области

К счастью, обошлось без жертв

В Сумской области из-за плохой видимости на дороге возникло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как отмечается, авария произошла сегодня утром вблизи села Зиново, что в Путивльском районе.

Сначала из-за ограниченной видимости на пути следования столкнулись Рено Дастер и Шкода. Пока водители обеих легковушек осматривали повреждения транспортных средств, возле них остановился автомобиль ГАЗ, оборудованный для перевозки газовых баллонов бытового потребления.

Водитель грузовика вышел из кабины, чтобы уточнить, не нужна ли помощь участникам ДТП. Пока между мужчинами продолжался короткий разговор, в припаркованный ГАЗ врезался КАМАЗ. В результате столкновения более легкий грузовик слетел в кювет, на пути задев Рено Дастер.

По мнению правоохранителей, лишь по счастливому стечению обстоятельств не погибли люди и не взорвались газовые баллоны – в противном случае могли бы пострадать даже жители села.

Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства обоих столкновений.

Заметим, в Путивльском районе уже почти две недели между селами Волынцево, Волынцевское, Жары и Козловка горят торфяники, из-за чего в атмосфере есть сильное задымление.

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Напомним, ранее во Львовской области пьяный водитель вызвал тройное ДТП. Тогда пострадало семь человек.