В Сумской обл. кассирша похитила из магазина 273 тыс. грн для погашения собственного кредита

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Как установило следствие, женщина работала кассиром в компании по предоставлению услуг экспресс-доставки

В Сумской области задержали женщину-кассира, которая из кассы похитила 273 тыс. 817 грн наличными для погашения своего кредита. Об этом сообщила прессслужба Нацполиции.

По сообщениям полицейских, женщина работала кассиром в компании по предоставлению услуг экспресс-доставки. Злоумышленница имела беспрепятственный доступ к деньгам клиентов, полученным для дальнейшего их перевода. Женщина объяснила, что деньги взяла, чтобы погасить свой кредит.

"Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 4 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") и ч. 1 ст. 209, ("Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем") Уголовного кодекса Украины ", - сообщили в Нацполіції.

Досудебное расследование продолжается. Если вину женщины докажут, ей грозит лишение свободы от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 6 лет.

По статистическим данным исследования компании Glaz Systems, ежемесячно из-за кассовых махинаций больше всего страдают ночные клубы и бары Украины. Они теряют 12% прибыли каждый месяц. Меньше всего махинаций проводится в кафе - 2% убытков в месяц.

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