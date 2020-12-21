В Сумах разоблачили незаконное использование госсредств во время ремонта городского объекта инфраструктуры

Злоумышленники нанесли ущерб на почти миллион гривен

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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили незаконное использование бюджетных средств, выделенных на реконструкцию объекта инфраструктуры в Сумах. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, должностные лица органа местного самоуправления совместно со служебными лицами субъекта хозяйствования – подрядчика использовали служебное положение, чтобы получить неправомерную выгоду через завышения объемов и стоимости выполненных работ.

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Также известно, что к приобретению материалов и оборудования, которое использовали и монтировали на объекте, привлекали фирмы с признаками фиктивности. Сами же строительные работы были выполнены с нарушением требований действующего законодательства.

Как отмечается, незаконная схема, по предварительной оценке, нанесла территориальной общине города ущерб на сумму почти 1 миллион гривен. Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов в Киеве и Сумах были обнаружены документы и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

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Сейчас продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности виновных лиц в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

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Напомним, недавно в Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабную схему завладения бюджетными средствами во время проведения капитального ремонта больниц и школ в Кременском районе.