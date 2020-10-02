В Сумах разоблачили мошеннический call-центр, который вывел со счетов иностранцев 3 млн грн
Злоумышленники представлялись сотрудниками банка
В Сумах правоохранители разоблачили мошеннический call-центр, операторы которого выдавали себя за работников банка. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Сумщины.
Отмечается, что злоумышленники в центре города создали офис, из которого звонили гражданам соседней страны и выспрашивали у них конфиденциальную информацию. В частности операторы узнавали СVV-коды, номера и пин-коды банковских карт, а затем выводили деньги с карточек потерпевших на подконтрольные счета.
Как оказалось, схему разработали двое жителей Сум. По предварительным данным, сумма ущерба составляет около 3 миллионов гривен. Правоохранители изъяли и направили на экспертизу компьютерную технику, мобильные телефоны и "черновые" записи. Сейчас полицейские устанавливают круг пострадавших лиц.
Известно, что в полиции открыли уголовное производство по статье "Мошенничество". Если вина фигурантов будет доказана, им грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, недавно в Запорожской области поймали банду, которая воровала деньги со счетов клиентов частных и госбанков. Злоумышленники получали ежемесячно более трех миллионов гривен.