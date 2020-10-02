В Сумах разоблачили мошеннический call-центр, который вывел со счетов иностранцев 3 млн грн

Злоумышленники представлялись сотрудниками банка

Обыски в мошенническом call-центре в Сумах Нацполіція Сумской области

В Сумах правоохранители разоблачили мошеннический call-центр, операторы которого выдавали себя за работников банка. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Сумщины.

Отмечается, что злоумышленники в центре города создали офис, из которого звонили гражданам соседней страны и выспрашивали у них конфиденциальную информацию. В частности операторы узнавали СVV-коды, номера и пин-коды банковских карт, а затем выводили деньги с карточек потерпевших на подконтрольные счета.

Как оказалось, схему разработали двое жителей Сум. По предварительным данным, сумма ущерба составляет около 3 миллионов гривен. Правоохранители изъяли и направили на экспертизу компьютерную технику, мобильные телефоны и "черновые" записи. Сейчас полицейские устанавливают круг пострадавших лиц.

Известно, что в полиции открыли уголовное производство по статье "Мошенничество". Если вина фигурантов будет доказана, им грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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Напомним, недавно в Запорожской области поймали банду, которая воровала деньги со счетов клиентов частных и госбанков. Злоумышленники получали ежемесячно более трех миллионов гривен.