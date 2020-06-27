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В Сумах поймали чиновников на махинация с закупкой аппаратов ИВЛ

Из-за незаконных действий одна из больниц не получила 18 аппаратов

Фото из открытых источников

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили злоупотребления чиновников в Сумах, в результате которых одна из городских клинических больниц получила вместо 23 аппаратов искусственной вентиляции легких лишь пять. Об этом сообщает пресс-служба СБУ

Согласно сообщению, следствие установило, что согласно договору коммерческой структуре было перечислено более 17 млн гривен бюджетных средств. Именно на эти деньги фирма должна была предоставить больнице 23 аппараты ИВЛ, но фактически лечебное учреждение получило только 5 аппаратов.

Как отмечается, во время процедуры госзакупок, чиновники искусственно завысили на 20% стоимость медицинского оборудования от рыночной стоимости. Во время обысков по месту работы и жительства фигурантов правоохранители изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности. Также на соответствие сертификата проверяется медицинское оборудование.

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По факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия) Уголовного кодекса. Сейчас проверяется причастность должностных лиц к созданию преступной схемы. 

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Напомним, недавно сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали злоупотребления на более, чем 3,7 млн гривен должностными лицами регионального филиала "Львовская железная дорога" во время закупок запчастей для подвижного состава.

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