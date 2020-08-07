В Сумах мужчина устроил стрельбу по людям, есть пострадавшие

Мужчина стрелял из травматического пистолета Нацполиция

В ответ стрельцу нанесли несколько травм, с которыми его госпитализировали

В Сумах мужчина начал стрельбу по одному из жителей соседнего дома и нанес ему несколько огнестрельных ранений в живот. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Инцидент произошел 6 августа примерно в 21:20 на одной из улиц областного центра. По предварительной информации, конфликт возник между 55-летним местным и еще несколькими мужчинами, которые во дворе занимались ремонтом автомобилей.

Отмечается, что нетрезвого жителя дома возмутил звук автомобильного двигателя, который мешал ему отдыхать. В результате мужчина вышел на улицу, чтобы прекратить шум.

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Однако, когда в ответ услышал ругань и совет проспаться, он разозлился и применил пистолет травматического действия. В результате выстрелов непроникающие огнестрельные ранения живота и грудной клетки получил 42-летний сумчанин. Пострадавший в ответ нанес стрельцу несколько ударов, причинив мужчине политравму, закрытый перелом правой руки и закрытую черепно-мозговую травму. Впоследствии обоих участников конфликта госпитализировали.

В результате правоохранители задержали "стрелка" и квалифицировали его действия по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины как хулиганство. Следственные действия продолжаются.

Напомним, на этой неделе еще одна стрельба произошла в Киевской области. В городе Обухов неизвестный открыл огонь возле остановки общественного транспорта и ранил девушку. Пострадавшую впоследствии госпитализировали.