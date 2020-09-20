В суд направлено еще один обвинительный акт относительно членов "Правого сектора", - Портнов

Андрей Портнов Фото из открытых источников

Членов организации обвиняют в насилии, разбоях, хищении и угрозах

В пятницу вечером, 18 сентября, в суд был направлен еще один обвинительный акт относительно членов организации "Правый сектор", которые на протяжении последних пяти лет совершали различные преступления на Закарпатье. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов.

"В суд был направлен ещё один обвинительный акт по банде отмороженных радикалов из преступной организации Правый сектор, с целью наживы орудовавшей последние пять лет в Закарпатье", - отметил Портнов.

По его словам, первые два обвинения направлены в отношении Стойки Р.В. и Каганца Р.М. по таким статьям Уголовного кодекса:

статья 345, часть 2 (насилие в отношении работника правоохранительного органа);

статья 146, часть 3 (незаконное лишение свободы или похищение человека);

статья 343, часть 1 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя);

статья 187, часть 4 (разбой);

статья 296, часть 4 (хулиганство);

статья 125, часть 2 (умышленное легкое телесное повреждение);

статья 263, часть 1 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Также обвинения были направлены по ст.ст. 147 ч.2, 345 ч.1, 345 ч.4, 257, 263 ч.2, 342 ч.2, 121 ч.2, 258 ч.2, 279 ч.1, 194 ч.2, 129 ч.2, 258 ч.3 УК Украины.

"Банда являлась героями Майдана и промышляла привычной для такой категории лиц деятельностью — насилием, разбоями, хищениями и угрозами", - написал Андрей Портнов.

Одним из самых резонансных преступлений "банды" юрист назвал перестрелку в Мукачево в 2015 году.

Напомним, ранее Портнов назвал дела Майдана самой большой фальсификацией Украины и заявил о готовности бесплатно защищать сотрудников правоохранительных органов, которые пострадали.