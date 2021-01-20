В столичной многоэтажке произошел мощный взрыв

В Киеве произошел взрыв в многоэтажке Скриншот с видео

К счастью, обошлось без пострадавших

В Киеве, на ул. Курнатовского, 26, в жилой многоэтажке сегодня прогремел взрыв. По предварительной информации, произошла утечка газа. Взрывной волной разбило стеклопакеты в квартире и повредило помещение и вещи, которые там были.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщил корреспондент Владислав Кондратенко.

Взрыв произошел в 11 часов. В 11.05 сообщение об этом происшествии поступило к спасателям. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и сотрудники ГСЧС.

"На момент взрыва в квартире никого не было", – сообщил корреспондент и добавил, что в результате взрыва никто не пострадал.

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Ранее сообщалось, что 15 января на временно неподконтрольной Киеву территории Луганской области прогремел взрыв на магистральном газопроводе "Лутугино – Хрящеватое".

А за несколько дней до этого, 9 января, в Полтавской области произошел мощный взрыв на газопроводе, в связи с этим несколько населенных пунктов были отключены от газа.