В столичном метро вандал повредил технику и заплатит штраф менее 120 гривен

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Полиция составила протокол за хулиганство

На станции метро Бориспольская злоумышленник повредил камеру видеонаблюдения. Полиция нашла злоумышленника и составила на него протокол за хулиганство, за что предусмотрено наказание до 119 гривен. Об этом сообщают в пресс-службе киевской полиции.

"Около 18 часов к полицейским, которые дежурят на станции подземки "Бориспольская", обратилась кассир и сообщила, что в вестибюле сорвали камеру видеонаблюдения на выход", - говорится в сообщении.

По словам начальника управления полиции метрополитена Михаила Никонова, правоохранители сразу начали поиски правонарушителя и оперативно установили его личность.

"Мы выяснили, что молодой человек был пьян и, выходя из станции метрополитена, повредил камеру видеонаблюдения и скрылся. Его задержали по месту жительства в Днепровском районе столицы. Им оказался киевлянин, 1994 года рождения, который неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей", - рассказал Никонов.

Правоохранители составили протокол за мелкое хулиганство. По закону предусматривается наказание - штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

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Ранее сообщалось, что в Киеве группа молодых людей повредила элементы LED-подсветки, встроенного в перила вдоль обновленной Аллеи художников.

Позже стало известно, что 20-летний вандал, повредивший LED-подсветку на Аллее художников, привлечен к общественным работам в пользу города сроком на три недели.