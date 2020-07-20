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В столичном кафе возле метро "Лесная" произошел взрыв

Полицейского отстранили от исполнения обязанностей Фото из открытых источников

В результате происшествия никто не пострадал

В Киеве, неподалеку от станции метро "Лесная", в одном из кафе взорвался неизвестный предмет. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Уточняется, что взрыв произошел в заведении на улице Беломорская около 15:40. На место происшествия сразу же выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб.

"Предварительно установлено, что взрыв произошел под столом, где находилась сумка. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении. 

Собранные сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

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Напомним, 17 июля, в Киеве возле входа на станцию метро "Шулявская" произошел взрыв, в результате которого пострадал молодой человек. Его сразу доставили в больницу, где прооперировали. По предварительной информации, взрыв произошел в мусорной урне.

Позднее общее количество пострадавших возросло до четырех человек.

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