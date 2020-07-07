В Станице Луганской разрушили знак "Украина"

Станица Луганская Фото из открытых источников

Открыто производство по факту хулиганства

Поздно вечером 6 июля в Станице Луганской (Луганская область) 52-летний местный житель разрушил знак "Украина". Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.

Как отмечается, сообщение о правонарушении поступило в полицию в 21:00. Следственно-оперативная группа, которая выехала на место, установила, что к происшествию причастен ранее судимый, безработный, 52-летний местный житель. Свои действия он объяснил состоянием алкогольного опьянения.

Правоохранители открыли производство по факту хулиганства.

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