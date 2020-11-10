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В США нашли мёртвым звезду сериала "Доктор Хаус"

Берт Беласко Фото из открытых источников

Тело актёра обнаружили работники отеля в Ричмонде

В возрасте 38 лет в номере своего отеля нашли мёртвым актёра Берта Беласко. Об этом пишет TMZ.

По информации издания, тело актёра обнаружили работники отеля в Ричмонде (штат Вирджиния), где он пребывал на карантине после приезда в город.

Девушка Беласко жаловалась, что на протяжении долгого времени не могла с ним связаться.

Пока правоохранители никак не комментировали смерть известного актёра, однако на его кровати в отеле были обнаружены пятна крови. Отец Беласко считает, что его сын мог умереть из-за аневризмы. 

За свою карьеру в кино Берт Беласко сыграл в таких картинах, как "Доктор Хаус", "Американская принцесса", "Давай останемся вместе", "Мик", "Умираю со смеху", "Подача", а также "Ки и Пил".

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Напомним, в субботу, 31 октября, в возрасте 90 лет ушел из жизни шотландский актер, лауреат премии "Оскар" и первый исполнитель роли Джеймса Бонда - Шон Коннери.

 

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