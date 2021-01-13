В США нашли мертвым участника штурма Капитолия, заглянувшего в ноутбук Пелоси

Дом, в котором нашли тело участника беспорядков в США Фото The Sun

Мужчине грозил арест на 180 дней или 1 тысяча долларов штрафа за участие в акции

В США Кристофера Стэнтона, который во время штурма Капитолия попал в кабинет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, нашли мертвым в своем доме. Об этом сообщила его жена Джорджия, передает The Sun.

По словам женщины, тело 53-летнего Кристофера Стэнтона она нашла в подвале их дома в городе Альфарета, вокруг было много крови.

Предварительно эксперты назвали причиной смерти мужчины самоубийство. На его теле обнаружили огнестрельное ранение грудной клетки. Позже было установлено, что в доме находились две винтовки.

Кристофер Стэнтон был банковским работником и имел хорошую характеристику от соседей. Однако, участвовал в штурме Капитолия. По информации СМИ, именно он опубликовал фото рабочего места спикера Нэнси Пелоси и рыскал в ее ноутбуке.

За участие в беспорядках погибшему грозило наказание в виде лишения свободы сроком на 180 дней или штраф в размере одной тысячи долларов.

Напомним, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа начали массовые беспорядки, в результате чего состоялся штурм Капитолия. Полиция взяла под арест трех участников протеста. Известно о пятеро пострадавших.