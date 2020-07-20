В Словакии перевернулся автобус с детьми, пятеро пострадавших

ДТП в Словакии Фото из открытых источников

В момент аварии в автобусе находились 32 пассажира, в том числе 29 детей

В центральной части Словакии в понедельник попал в ДТП автобус, в котором находились дети. Об этом сообщает словацкий портал Aktuality

"В центральной Словакии произошла авария с участием автобуса, который перевозил детей. Авария произошла в направлении города Ружомберок в районе села Коритница. На месте происшествия работают два десятка пожарных", - говорится в сообщении.

По последним данным, в результате аварии автобуса пострадали 5 человек (4 ребенка и 1 взрослый). Сейчас они находятся под опекой службы скорой медицинской помощи.

В момент аварии в автобусе находились 32 пассажира (в том числе 29 детей).

Об обстоятельствах ДТП пока что не сообщается.

В полиции отметили, что предварительное тестирование не выявило признаков алкогольного опьянения у водителя.

Ранее сообщалось, что на трассе Одесса-Киев перевернулся рейсовый автобус, в котором находились 19 пассажиров. В результате аварии 37-летняя женщина и 9-летний ребенок получили телесные повреждения.