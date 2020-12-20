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В Славянске произошло тройное убийство: Полиция начала розыскную операцию

В Славянске произошло тройное убийство Нацполиция

Правоохранители развернули оперативный штаб по розыску и привлекли кинологов

В Славянске правоохранители обнаружили три тела с признаками насильственной смерти, после чего была начата операция по розыску и задержанию злоумышленников. Об этом сообщает пресс-служба Славянского следственного отдела полиции ГУ НП в Донецкой области.

Как отмечается, 20 декабря возле гаража тело 56-летнего мужчины обнаружил коммунальщик, который и известил об этом полицию. Впоследствии в Правоохранители установили личность погибшего и обнаружили тела еще двух людей — сожительницы мужа и ее матери (1966 и 1940 годов рождения). На телах всех трех человек были следы насильственной смерти.

В связи с этим полиция начала розыск, в который был задействован весь личный состав местной полиции и кинологов. Кроме этого, был развернут оперативный штаб, в который входят работники управления уголовного розыска и следственного управления областного главка, а также прокуратуры области.

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Также было открыто уголовное производство по факту умышленного убийства (п. 1 ч. 2 ст. 115 УКУ). 

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются. 

Напомним, ранее в Попельнянском районе Житомирской области пьяный арендатор ставка совершил массовое убийство: мужчина расстрелял семерых человек, которые там отдыхали.

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