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В СИЗО аннексированного Крыма ввели ограничения через COVID-19

В СИЗО аннексированного Крыма ввели ограничения из-за коронавируса twitter.com/ctrcenter

Ограничения введены временно до особого распоряжения

В следственном изоляторе аннексированного Крыма ввели ограничения в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Об этом 3 апреля сообщил Крымско-татарский ресурсный центр со ссылкой на пресслужбу УФСИН РФ по оккупированном Крыму.

Как отмечается, в  СИЗО временно до особого распоряжения было ограничено проведение мероприятий, связанных с массовым пребыванием осужденных без изоляции от общества и других лиц в одном помещении в связи с распространением COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН РФ по оккупированному Крыму.

"Регистрация в уголовно-исполнительных инспекциях подучетных лиц перенесена и будет проводиться после завершения периода нерабочих дней с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки", - отметили в пресс-центре УФСИН РФ.

Напомним, недавно в анексованому Крыму усилили карантинные меры в связи с распространением коронавируса - с 3 по 6 апреля люди не смогут оставлять дом без существенных причин.

 

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