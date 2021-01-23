В СБУ сообщили подробности задержания своего сотрудника по делу о подготовке заказного убийства

Служба безопасности Украины Фото из открытых источников

Правоохранители задержали сотрудника штаба антитеррористического центра СБУ

Служба безопасности Украины рассказала подробности задержания сотрудника ведомства по делу о подготовке заказного убийства. Об этом шла речь во время брифинга представителей СБУ и офиса генпрокурора по предупреждению заказного убийства. Трансляцию вел телеканал ZIK.

В частности, в СБУ отметили отсутствие криминальных разборок между их сотрудниками в контексте этого дела. "Уголовное производство, о котором пойдет речь ниже, не являются какими-то уголовными разборками между сотрудниками СБУ, а непосредственное предупреждение совершения тяжкого преступления. В этом деле речь не идет о переделе каких - то эфемерных сфер влияния или финансовых потоков, как пишут в СМИ", - сказал представитель Службы безопасности Украины Анатолий Булич.

По его словам, по делу задержали сотрудника штаба антитеррористического центра СБУ. "Вчера, 22 января, СБУ провела резонансное задержание. Его выполняли сотрудники Главного следственного управления СБУ под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора. Задержан сотрудник штаба антитеррористического центра СБУ за приготовление к убийству по заказу другого сотрудника СБУ, сотрудника Главного управления внутренней безопасности Наумова Андрея Олеговича", - отметил представитель ведомства.

При этом стало известно, что задержанному за исполнение убийства предлагали несколько десятков тысяч долларов. "На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения задержанного. Сбор данных происходил в течение длительного времени. На этапе досудебного расследования следователи СБУ установили, что имел место сговор нескольких лиц. Ими был разработан четкий план совершения преступления. Организатор для этого подыскал исполнителя и предложил за исполнение указанного преступления 50 тысяч долларов", - добавил Булич.

Также в Службе безопасности опровергли информацию о якобы побеге человека с места задержания. "Вчера СБУ задержала одного из организаторов во время передачи части средств. Это была плата за услуги по подготовке совершения преступления. Подчеркиваю дополнительно: не соответствуют действительности любые разговоры о том, что якобы кто-то скрылся в наручниках с места задержания указанного лица... Досудебное следствие в указанном уголовном производстве продолжается, совершается сбор доказательств", - рассказал правоохранитель.

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Напомним, сегодня, 23 января, Служба безопасности Украины заявила о задержании своего сотрудника по подозрению в подготовке заказного убийства. Тогда никаких имен спецслужба не подтвердила и не опровергла.