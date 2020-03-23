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В СБУ опровергли информацию о "инфицированном" поезде из Латвии

Поезд из Риги на вокзале Киева Фото из открытых источников

Все пассажиры прошли температурный скрининг

В Службе безопасности Украины заявили, что информация о "зараженном поезде" из Риги, которая распространялись соцсетями после прибытия эвакуированных на столичный вокзал, является неправдивой. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба СБУ. 

"Сегодня под вечер сетью распространяли (да еще со ссылкой на "анонимный источник" в СБУ) информацию о прибытии из Риги в Киев "инфицированного поезда" с нашими гражданами, которых эвакуировали из Латвии. Якобы в многих пассажиров зафиксировали высокую температуру и другие признаки коронавируса", - отметили в пресс-центре. 

Так, в ведомстве подчеркнули, что единственной правдивой информацией является то, что поезд действительно приехал в Киев из Латвии. По данным СБУ, все пассажиры прошли температурный скрининг, однако, состояние пятерых человек вызвало дополнительные вопросы у медиков, поэтому этим людям сделали экспресс-тесты на коронавирус. Впоследствии тесты показали отрицательный результат. 

Напомним, 23 марта в 15:45 на железнодорожный вокзал Киева прибыл поезд с украинцами, которые приехали из Латвии. Однако, в течение нескольких часов пассажиров не выпускали из вагонов из-за того, что в поезде находились люди с якобы высокой температурой. 

Однако, впоследствии в Минздраве пояснили, что все пассажиры поезда прошли температурный скрининг, а в 5 человек было заподозрили коронавирус

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