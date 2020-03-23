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В СБУ назвали фейком видео драки в транспорте из-за кашля одного из пассажиров

Фото из открытых источников

На данный момент СБУ устанавливает лиц, которые сознательно распространяют ложную информацию

В Службе безопасности Украины заявили, что в сети распространяется фейковое видео, на котором в общественном транспорте во Львове произошла драка якобы из-за кашля одного из пассажиров. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Facebook.

В ведомстве отметили,  что распространением видео занимаются боты.

"Теперь в сети "разгоняется" видео о том, что в городском транспорте (изначально шла речь о Виннице, а потом о Львове) произошла драка, поскольку один из пассажиров якобы кашлял и имел признаки коронавируса. При этом, киберспециалисты установили, что данный конфликт на самом деле был зафиксирован значительно раньше и никоим образом не связан с коронавирусом (хотя и не красит участников ситуации)", - сказано в сообщении.

На данный момент сотрудниками СБУ проводятся мероприятия для установления и привлечения к ответственности лиц, которые сознательно распространяют ложную информацию.

Как сообщалось ранее, в соцсети опубликовали видео, на котором одном из автобусов во Львове пассажира, который закашлял, избили другие люди в транспорте и буквально вынесли  на дорогу.

Напомним, в Украине зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом. Три гражданина умерли. 

С 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения из-за коронавируса. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

В стране временно не работает метрополитен и общественный транспорт. Также власть намерена ввести комендантский час.
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