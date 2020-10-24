В Ровно произошло тройное ДТП с участием автобуса, есть погибший и пострадавшие

По предварительным данным, водитель одной из легковушек выехал на встречную полосу

В Ровно произошло ДТП с участием двух легковушек и автобуса, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Ровенской области.

Отмечается, что инцидент произошел в результате того, что водитель легковушки "Geely", 22-летний житель Ровно, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом сообщением "Ровно-Здолбунов". От удара маршрутка столкнулась с машиной "Citroen", которой управлял 35-летний житель Ровно. По предварительной информации, водитель автомобиля "Geely" обгонял другую легковушку и во время этого пересек сплошную линию.

В результате аварии водитель автомобиля "Geely" погиб. В салоне легковушки находились его 20-летняя жена, 48-летняя женщина и 62-летний мужчина, которых госпитализировали с политравмой.

Также из-за столкновения травмы получили четверо пассажиров автобуса, среди которых трое детей 14-ти, 6-ти и 4-х лет. По предварительному обследованию, все они имеют закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Их также госпитализировали в больницу.

Сейчас известно, что правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

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Напомним, недавно во Львовской области на автодороге Киев-Чоп два легковых автомобиля попали в ДТП, в результате чего погибли три человека, еще одного госпитализировали. Тогда водитель одной из легковушек выехал на встречную полосу и допустил столкновение.