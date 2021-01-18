В Ровно полицейскому к дверце авто подвесили гранату
Правоохранители рассматривают этот случай как угрозу убийством из-за профессиональной деятельности мужчины
В Ровно к автомобилю, который был припаркован вблизи одной из многоэтажек, подвесили гранату. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Взрывчатку на дверце транспортного средства 17 января заметил 28-летний местный житель. По данным правоохранителей, машина принадлежит 55-летней горожанке, однако в последнее время за рулем ездил ее сын, сотрудник полиции.
Отмечается, что граната типа "РГД-5" не была приведена в боевое положение, а потому не представляла угрозы для жизни и здоровья людей. После изъятия боеприпаса, его отправили на экспертизу.
В то же время сведения по факту угрозы убийством, насилием или уничтожением/повреждением имущества в отношении работника правоохранительного органа и незаконным обращением с боеприпасом были внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Сейчас следователи изучают несколько версий инцидента. Одна из них — профессиональная деятельность полицейского. Отметим, мужчине угрожают уже не впервые.
"В прошлом году мы направили в суд материалы резонансного уголовного производства с обвинительным актом по фактам вымогательства, разбоя и незаконного лишения свободы. Сотруднику полиции после этого уже дважды угрожали. Мы отрабатываем круг лиц, проводим необходимые процессуальные действия, направленные на раскрытие преступления", — отметил заместитель начальника ГУНП в Ровенской области Александр Панасюк.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, несколько месяцев назад в Ровенской области разоблачили схрон с гранатами и взрывчаткой, среди которых были четыре ручные противотанковые гранаты РПГ-22, два килограмма пластида, 0,5 кг тротила, самодельное взрывное устройство, 12 гранат Ф-1 с запалами и боеприпасы.