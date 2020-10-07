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В Ровно двое в балаклавах напали на судью

В Ровно напали на судью Фото из открытых источников

Нападение произошло вечером возле дома судьи

Во вторник, 6 октября, в Ровно двое в балаклавах с газовым баллончиком напали на судью и нанесли потерпевшему множественные ушибы и ссадины. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской областной прокуратуры. 

Как отмечается, нападение произошло вблизи дома судьи Ровенского городского суда. Накануне вечером двое неустановленных лиц применили газовый баллончик и нанесли судье телесные повреждения. После осмотра и оказания необходимой медицинской помощи пострадавшего отпустили домой.

"Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъят баллон аэрозольный "Кобра-1Н".  Сейчас проверяются все возможные версии, среди которых как бытовой, так и профессиональный конфликт", - отметили в пресс-службе прокуратуры. 

В результате было начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного причинения судье легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с его деятельностью, связанной с осуществлением правосудия (часть 2 статьи 377 УК Украины). Нападающему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет.

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Напомним, недавно в Киеве напали на сотрудницу посольства США и нанесли ей сильный удар в голову, в результате чего женщина потеряла сознание. Через некоторое время пострадавшая Санвер Никаэло скончалась в больнице.  

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