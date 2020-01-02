В Ровенской области во время движения загорелся электропоезд Николаев-Рахов

Поезд загорелся на станции Радивилов ГСЧС

Возгорание возникло внутри кузова локомотива

В Ровенской области во время движения загорелся электропоезд сообщением Николаев-Ивано-Франковск-Рахов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, инцидент случился после 10 утра 2 января на железнодорожной станции городка Радивилов. По предварительной информации, возгорание возникло в кузове номер 1, второй секции в районе мотор-компрессора редуктора в середине кузова локомотива.

"Пожарные оперативно с помощью огнетушителей ликвидировали возгорание и подали водяной ствол на охлаждение мотор-компрессора. Пожара удалось не допустить. К тушению была привлечена одна единица пожарной техники и 7 спасателей ГСЧС", - отметили в пресс-центре ГСЧС.

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В целом электропоезд состоял из 12 вагонов в которых находилось 228 пассажиров и 26 проводников. После сообщения об инциденте всех эвакуировали. Погибших и пострадавших среди пассажиров и персонала электропоезда нет.

Причины возгорания и другие обстоятельства происшествия устанавливают.

Напомним, накануне, в новогоднюю ночь, в Одесской области загорелся вагон электрического поезда, в результате чего было повреждено оборудование транспорта.