В Ровенской области в ДТП погиб известный на Закарпатье контрабандист по прозвищу "Доки", - СМИ

Последствия ДТП на трассе Киев-Чоп Национальная полиция Ровенской области

Находился ли человек за рулем в состоянии опьянения, определит судебно-медицинская экспертиза

В Ровенской области на трассе Киев-Чоп в результате аварии погиб житель Закарпатья.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

Следователи предварительно установили, что на автодороге вблизи села Великая Омеляна водитель автомобиля "Mercedes-Benz C-Class", — 45-летний житель Закарпатской области, — не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и на закругленном участке дороги въехал в отбойник с последующим опрокидыванием в кювет.

Отмечается, что в результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия.

Находился ли человек за рулем в состоянии опьянения станет известно по результатам судебно-медицинской экспертизы.

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В то же время по данным некоторых СМИ, в частности Мукачево.net, погибшим является Аттила Хорват - известный на Закарпатье контрабандист по прозвищу "Доки".

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, ранее сообщалось, что на Волыни контрабандист во время побега наехал на полицейского.