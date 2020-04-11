В Ровенской области в ДТП погиб известный на Закарпатье контрабандист по прозвищу "Доки", - СМИ
Находился ли человек за рулем в состоянии опьянения, определит судебно-медицинская экспертиза
В Ровенской области на трассе Киев-Чоп в результате аварии погиб житель Закарпатья.
Об этом сообщили в полиции Ровенской области.
Следователи предварительно установили, что на автодороге вблизи села Великая Омеляна водитель автомобиля "Mercedes-Benz C-Class", — 45-летний житель Закарпатской области, — не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и на закругленном участке дороги въехал в отбойник с последующим опрокидыванием в кювет.
Отмечается, что в результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия.
Находился ли человек за рулем в состоянии опьянения станет известно по результатам судебно-медицинской экспертизы.
В то же время по данным некоторых СМИ, в частности Мукачево.net, погибшим является Аттила Хорват - известный на Закарпатье контрабандист по прозвищу "Доки".
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что на Волыни контрабандист во время побега наехал на полицейского.