В Ровенской области коронавирусом заболели трое сотрудников СБУ

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Сотрудников, которые вернулись из-за границы, отправляют на карантин на 14 дней

В Ровенской области трое работников Службы безопасности Украины заразились коронавирусной инфекцией.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Ровенской ОГА Сергей Подолин во время брифинга, передает Ровно Вечернее.

"Сегодня диагностировано три случая заболевания у работников данного учреждения, они находятся в больнице. В самом учреждении были введены карантинно-ограничительные мероприятия в связи с заболеванием работников", - отметил он.

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В помещении СБУ уже провели дезинфекцию.

Также заместитель председателя Ровенской ОГА добавил, что работников, которые вернулись из-за границы, отправляют на карантин на 14 дней, а остальная часть личного состава находится в отпусках.

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Напомним, ранее сообщалось, что в ВСУ обнаружили еще один случай заражения коронавирусом COVID-19.

Также отмечалось, что количество больных коронавирусом COVID-19 в мире превысило отметку в 1,4 млн человек.