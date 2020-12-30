В Ровенской области изъяли камни янтаря-сырца почти на 30 тыс. долларов

Продолжается досудебное следствие

Ровенские правоохранители провели 16 обысков на территории Владимирецкого района и два — в областном центре, в результате чего изъяли камни янтаря-сырца почти на 30 тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В частности, во время обысков были изъяты камни янтаря-сырца общим весом 62,9 килограмма, мотопомпа кустарного производства, транспортное средство "Volkswagen Touareg", денежные средства в сумме 7 225 долларов США, три единицы оружия и боеприпасы к ним, средства связи и черновые записи.

Отмечается, что на черном рынке такой товар стоит почти 30 тысяч долларов.

Сейчас открыто уголовное производство по части 2 статьи 240-1 Уголовного кодекса Украины, изъятые камни отправят для проведения экспертизы.

Продолжается досудебное следствие.

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Напомним, недавно сотрудники Службы безопасности Украины блокировали контрабанду 5,4 кг уникального янтаря-сырца крупных фракций в одну из арабских стран.