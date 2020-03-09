В России украинца с симптомами коронавируса COVID-19 хотят отправить на лечение в ОРДЛО

Украинец незаконно получил паспорт РФ и недавно вернулся из Китая

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На территории Российской Федерации находится украинец с российским паспортом, который недавно вернулся из Китая и у которого обнаружены симптомы коронавируса COVID-19. По информации разведки, его хотят отправить на лечение в ОРДЛО. Об этом сообщает штаб ООС.

"Этот человек является украинским гражданином, но вопреки законодательству Украины незаконно стал владельцем российского паспорта. Поскольку человек имеет место регистрации на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, россияне не долго думая, решили его как можно быстрее доставить в ОРДЛО, а не лечить в своих медицинских учреждениях", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ближайшее время, из российского города Новошахтинск больного с подозрением на коронавирусную инфекцию перевезут на неконтролируемую участок украинско-российской границы в районе пункта пропуска "Должанский", а далее мужчину доставят в одну из больниц на территории ОРДЛО.

Напомним, по состоянию на 8:30 понедельника, 9 марта, в мире зарегистрировано 110 041 случай инфицирования коронавирусом COVID-19, также 62 тыс. лиц удалось преодолеть недуг.

Также Министерство иностранных дел дало рекомендации по ситуации с коронавирусом гражданам Украины, которые находятся за границей или планируют выезжать за пределы страны.