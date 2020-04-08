В России подготовили Джемилеву обвинительный акт

Там предложили прислать в суд адвоката Джемилева

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев

Следственный комитет России подготовил лидеру крымскотатарского народа, народному депутату Украины Мустафе Джемилеву обвинение в "незаконном пересечении границы РФ" и "незаконном обращении с оружием". Об этом говорится в копии уведомления СК, передает "Украинская правда".

Согласно документу, соответствующее уголовное дело было открыто 11 августа 2014 года.

Джемилева обвиняют по ч.3 ст.322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации", ч.1 ст.222 "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" и ч. 1 ст.224 "Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия".

Лидеру крымских татар предложили прислать вместо себя адвоката в крымское отделение СК в Симферополе, где ему 10 апреля предъявят обвинительный акт.

Обвинительный акт Мустафе Джемилеву Фото: Украинская правда

Заметим, что еще в 2016 году "суд" в Симферополе заочно избрал в отношении Джемилева меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Мустафа Джемилев заявлял, что крымские татары могут отказаться участвовать в будущем обмене удерживаемыми лицами, если узнают, что их планируют обменять "на бандитов".