В результате пожара в Луганской области уже погибли 11 человек, - Офис генпрокурора

Пожар в Луганской области Фото из открытых источников

В медучреждения направили 17 человек

Количество людей, погибших в результате пожаров в Луганской области, возросло до 11, увеличилось и количество пострадавших, которых госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По состоянию на 19:00 1 октября 2020 года количество погибших составляет 11 человек, 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом доставлены в медучреждения для оказания первоочередной помощи", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 30 сентября, в нескольких районах Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки, из-за чего жителей нескольких деревень эвакуировали. Тогда сообщалось, что тушение огня затрудняют сильные порывы ветра.

Сегодня, 1 октября, стало известно, что незаконные вооруженные формирования на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возник новый очаг пожара.

Впоследствии в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что площадь пожара в Луганской области увеличилась до 11 тысяч гектаров.

Также в связи с пожаром в Луганской области контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская" временно приостановил работу.