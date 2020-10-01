live
Новости » События Читати новину українською

В результате пожара в Луганской области уже погибли 11 человек, - Офис генпрокурора

Пожар в Луганской области Фото из открытых источников

В медучреждения направили 17 человек

Количество людей, погибших в результате пожаров в Луганской области, возросло до 11, увеличилось и количество пострадавших, которых госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора

"По состоянию на 19:00 1 октября 2020 года количество погибших составляет 11 человек, 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом доставлены в медучреждения для оказания первоочередной помощи", - говорится в сообщении.

Новости по теме: Пожарыв Луганской области: Огонь частично повредил инфраструктуру КПВВ "Станица Луганская"

Напомним, вчера, 30 сентября, в нескольких районах Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки, из-за чего жителей нескольких деревень эвакуировали. Тогда сообщалось, что тушение огня затрудняют сильные порывы ветра.

Сегодня, 1 октября, стало известно, что незаконные вооруженные формирования на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возник новый очаг пожара

Впоследствии в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что площадь пожара в Луганской области увеличилась до 11 тысяч гектаров. 

Также в связи с пожаром в Луганской области контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская" временно приостановил работу.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Одессе совершил аварийную посадку американский военный самолет Десять ложных или недостоверных заявлений Байдена и Трампа друг о друге В США разбился новейший истребитель F-35 В США умер первый в мире человек, которого "случайно" вылечили от ВИЧ
Loading...

программы канала ZIK

Анатолий Шарий | Ток-шоу
Ирина Верещук | Борьба за кресло мэра. Трагедия Ан-26 |
Вадим Рабинович | Ток-шоу
Геннадий Москаль | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Катастрофа под Харьковом: каковы причины падения самолета Ан-26 с курсантами | Ток-шоу