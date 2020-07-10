В результате обстрелов НВФ на Донбассе трое украинских военных получили ранения, - ООС

Фото из открытых источников

Противник снова использовал запрещенное Минскими договоренностями вооружение

С начала текущих суток, 10 июля, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", противник на рассвете применил минометы калибра 120 мм на подступах к Причепиловки. Из минометов такого же калибра, а также из гранатометов различных систем НВФ открывали огонь неподалеку Хутора Вольного и Орехового. Кроме того, в течение дня они обстреляли опорные пункты возле Новотошковского и Новолуганского из 82-х мм минометов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", факты вооруженной агрессии противника зафиксировано в пригороде Авдеевки. На этом участке линии фронта противник два раза вел огонь, применив автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Новости по теме: Лавров: Украина отказалась от достигнутых в Берлине договоренностей по Донбассу

Также из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия противник провоцировал украинских военных неподалеку Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Невельского.

Как отмечается, за текущие сутки трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебные учреждения и предоставлено неотложную помощь врачей.

Напомним, недавно правоохранители зарегистрировали уголовное производство в отношении участия гражданина Республики Чили в конфликте на Донбассе.