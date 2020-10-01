В результате масштабных пожаров в Луганской области погибли уже 5 человек, - глава Луганской ОГА

Телеканал ZIK

Из-за сильного ветра ситуация с пожарами в Луганской области сложная

На данный момент подтверждены 5 погибших в результате масштабных пожаров в Луганской области.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK рассказал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По словам главы Луганской ОГА, сейчас на пожарах в Луганской области работают больше тысячи человек: военные, Нацгвардия, пограничники, работники ГСЧС и полицейские. Кроме этого он заявил, что вчера пожары вспыхнули одновременно в семи районах Луганской области. Информация об обстрелах есть только по двум районам – Попасненском и Станично-Луганском.

Также Сергей Гайдай отметил, что из-за сильного ветра ситуация с пожарами в Луганской области сложная, и, если так называемая "власть" территории, которая сейчас оккупирована, согласится на "режим тишины", для тушения пожаров будут применены вертолеты.

Сейчас к тушению пламени привлечены подразделения ГСЧС из других областей.

"К нам направлены 70 единиц техники. З5 - ближайшие области. Это Полтава, Донецкая и Харьковская области. Еще 30 единиц техники – Запорожье", – сказал Сергей Гайдай.

Он также заявил, что пожары в Луганской области унесли уже 5 жизней.

"На данный момент подтверждено 5 погибших", – заявил глава Луганской ОГА.

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Напомним, 27 сентября в Луганской области вспыхнул пожар в лесном массиве, расположенном вблизи села Нижнетеплое Станично-Луганского района.

Позже в Станично-Луганской райгосадминистрации сообщили, что незаконные вооруженные формирования на Донбассе осуществили обстрел лесного массива, в результате чего возник новый очаг пожары.

В свою очередь, глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил о масштабах происшествия и пострадавших.