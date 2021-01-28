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В реанимацию попала звезда "Семнадцати мгновений весны" Василий Лановой

Василий Лановой Фото из открытых источников

У актера 4 отрицательных теста на коронавирус

Народный артист России и СССР Василий Лановой попал в реанимацию и был подключен к аппарату ИВЛ. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации канала, сегодня состояние актера резко ухудшилось, в крови начал падать уровень кислорода. В связи с этим медики приняли решение подключить его к ИВЛ и перевести в реанимацию.

В то же время отмечается, что у актера 4 отрицательных теста на коронавирус.

Справка:

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. В 1957 года начал играть в театре им. Е. Б. Вахтангова. Одними из последних постановок с его участием были "Последние луны", "Пристань" и "Посвящение Еве".

Широкую популярность ему принесли такие картины, как "Алые паруса", "Офицеры", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны".

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Напомним, ранее в Москве трагически погибла российская певица и вокалистка поп-группы "Восток" Натэлла Ас.

 

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