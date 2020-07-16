В районе ООС обнаружили запрещенную мину российского производства

Изъятая мина российского производства Пресс-служба СБУ

Взрывное устройство было установлено вблизи населенного пункта

Служба безопасности Украины начала расследование в отношении, запрещенного Оттавской конвенцией 1997 года, неконтактного взрывного устройства НВУ-П "Охота" российского производства, размещенного НВФ в районе ООС. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Взрывчатку обнаружили военнослужащие подразделений операции Объединенных сил вблизи поселка Новотошковка Попаснянского района. НВУ-П "Охота" является комплектом из пяти противопехотных мин, которые приводятся в действие во время регистрации движения человека через установленные на местности сейсмические датчики. Опасный радиус поражения от центра установки блока управления составляет 30 метров", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что взрывное устройство было установлено членами незаконных вооруженных формирований вблизи населенного пункта возле линии разграничения, что представляло потенциальную угрозу для местных жителей.

В настоящее время мины, составлявшие комплект, уничтожены. Продолжаются следственные действия для установления лиц, причастных к противоправной деятельности.

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Напомним, на протяжении прошлых суток, 15 июля, незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.