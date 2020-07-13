В порту Николаева произошел разлив подсолнечного масла, загрязнено Днепровско-Бугский лиман

Николаевский порт Фото из открытых источников

Авария произошла в результате повреждения трубопровода

В Николаевском порту в результате повреждения трубопровода произошел разлив растительного масла, что повлекло загрязнение акватории. Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный.

“Вчера в Николаевском морском торговом порту произошло повреждение трубопровода на терминале для перегрузки наливных грузов, что принадлежит ООО “Эвери”.

В результате этого произошел разлив подсолнечного масла в районе 4 причала, что повлекло забрудннення акватории Днепровско-Бугского лимана”, - говорится в сообщении.

Одновременно пресс-службе порта сообщили о ликвидации последствий загрязнения.

“Оперативно установлены боновые заграждения, с помощью которых было локализовано загрязнение, что в свою очередь не позволило распространиться растительном масле в акватории Николаевского морского порта. В работу было запущено специализированное судно т/х “МНМС-101”, использовано высокими сорбирующими материалы. В общем от растительного масла очищено 400 м.кв акваторі”, - сообщили там.

Отмечается, что представителями ГЭИ были отобраны пробы воды в акватории в месте загрязнения для определения влияния на окружающую природную среду.

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