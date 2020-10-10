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В Полтавской области разоблачили аграрное рейдерство более чем на 165 млн грн

Подозреваемые присвоили 3 предприятия

Задержание подозреваемых в рейдерстве в Полтавской области Нацполиция

В Полтавской области четырех человек подозревают в незаконном завладении тремя сельскохозяйственными предприятиями стоимостью более 165 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Полтавской области.

Отмечается, что участники преступной группировки осуществили рейдерский захват предприятий в Харьковской области.  Предполагаемые злоумышленники подделывали печати, протоколы общего собрания, договоры купли-продажи и другие документы. Общая стоимость присвоенных активов составляет более 165 млн грн.

Сейчас известно, что четырем лицам сообщено о подозрении в завладении имуществом предприятий; легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере; подделке и использовании официальных документов, совершенных организованной группой.

Фигурантам дела избрали меры пресечения в виде содержания под стражей, круглосуточного домашнего ареста и домашнего ареста в ночное время. Если вина лиц будет доказана, им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Напомним, недавно сотрудники спецслужбы разоблачили группу коммерсантов, которые в 2017-2018 годах разработали схему по присвоению судна "Украинского Дунайского пароходства". Злоумышленники присвоили 32 баржи предприятия, которое подконтрольно Министерству инфраструктуры.

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