В Полтавской области произошел взрыв на нефтебазе, есть погибший

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Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия

В Полтавской области в селе Соколова Балка Новосанжарского района произошел взрыв на территории "Полтавской газонефтяной компании". В результате трагедии погиб работник предприятия. Об этом сообщает пресслужба Национальной полиции.

Как сообщается, 46-летний работник предприятия получил травмы несовместимые с жизнью во время плановой перезарядки порошкового 9-литрового огнетушителя. На место происшествия прибыла скорая помощь, однако спасти мужчину не удалось.

Полицейские по данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 272 (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители с’выясняют все обстоятельства происшествия.

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