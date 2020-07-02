В Полтавской области произошел взрыв на нефтебазе, есть погибший
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия
В Полтавской области в селе Соколова Балка Новосанжарского района произошел взрыв на территории "Полтавской газонефтяной компании". В результате трагедии погиб работник предприятия. Об этом сообщает пресслужба Национальной полиции.
Как сообщается, 46-летний работник предприятия получил травмы несовместимые с жизнью во время плановой перезарядки порошкового 9-литрового огнетушителя. На место происшествия прибыла скорая помощь, однако спасти мужчину не удалось.
Полицейские по данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 272 (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители с’выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Хельсинкском городском театре произошел взрыв, один человек пострадал и был госпитализирован.